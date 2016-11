hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Martin Aufmuth, "Durchblicker" Merken 150 Millionen Menschen können sich die Brille, die sie dringend brauchen, nicht leisten. Sie können in der Schule nicht mithalten und im Beruf nur eingeschränkt arbeiten. Scharf sehen ist ein bedingungsloses Grundrecht, meint Martin Aufmuth und gründete 2012 den Verein EinDollarBrille e.V., der Menschen mit Sehschwäche in der ganze Welt zu einer bezahlbaren Brille verhilft. Und bezahlbar heißt nicht geschenkt. Warum er dafür einen symbolischen Dollar verlangt und wie das Projekt inzwischen dasteht, das erzählt er im hr2-Doppelkopf mit Gastgeber Ulrich Sonnenschein. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrich Sonnenschein