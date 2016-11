Bayern 4 20:03 bis 23:00 Oper Jules Massenet: "Esclarmonde" Opéra romanesque in vier Akten. In französischer Sprache Merken Eine Märchenoper um eine verführerische Zauberin, halb Armida, halb Medea - das ist "Esclarmonde"! Die Uraufführung der vieraktigen "Opéra romanesque" von Jules Massenet war 1889 in der Pariser Opéra-Comique, Salle du Chatelet, eines der herausragenden Events im Umfeld der Weltausstellung, der wir auch den Eiffelturm verdanken. Die wichtigsten "Esclarmonde"-Neuproduktionen nach dem Zweiten Weltkrieg kamen seit den 70er Jahren in San Francisco, New York und London heraus. Jeweils war die australische Primadonna Joan Sutherland beteiligt: in der Titelpartie der byzantinischen Prinzessin, die der Komponist für Sybil Sanderson schrieb - deren Gesangskunst ihn maßlos faszinierte. BR-KLASSIK sendet "Esclarmonde" in einer Studioeinspielung von 1975 komplett: zum 90.Geburtstag von Joan Sutherland! In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joan Sutherland (Esclarmonde), Huguette Tourangeau (Parséis), Giacomo Aragall (Roland), Clifford Grant (Kaiser Phorcas), Louis Quilico (Bischof von Blois), John Alldis Choir, National Philharmonic Orchestra, Richard Bonynge (Leitung)