Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Luigi Boccherini: Sinfonie A-Dur op. 21 Nr. 6 (Deutsche Kammerakademie Neuss, Leitung: Johannes Goritzki)<ek><bk>Carl Philipp Emanuel Bach: Violoncellokonzert B-Dur Wq 171 (Nicolas Altstaedt, Violoncello; Arcangelo, Leitung: Jonathan Cohen)<ek><bk>Jean Françaix: "L'horloge de flore" (Albrecht Mayer, Oboe; Academy of St. Martin-in-the-Fields)<ek><bk>Peter Tschaikowski: "Schwanensee-Suite" op. 20 (Arctic Philharmonic Orchestra, Leitung: Christian Lindberg)<ek><bk>Maurice Ravel: Klavierkonzert G-Dur (Pierre-Laurent Aimard, Klavier; The Cleveland Orchestra, Leitung: Pierre Boulez)<ek><bk>Alexander Borodin: Sinfonie Nr. 1 Es-Dur (Großes Rundfunk-Sinfonieorchester der UdSSR, Leitung: Gennadij Roshdestwenskij)<ek><bk>Claude Debussy: "Six Épigraphes antiques" (Basler Sinfonie Orchester, Leitung: Armin Jordan)<ek>. In Google-Kalender eintragen