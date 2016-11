Bayern 4 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) 2016-11-07 05:03 Merken <bk>André-Ernest-Modeste Grétry: "L'ami de la maison", Ouvertüre (Orchestre de Bretagne: Stefan Sanderlin)<ek><bk>Georg Philipp Telemann: Quartett A-Dur (Florilegium)<ek><bk>Anthony Collins: "Vanity fair" (The New London Orchestra, Leitung: Ronald Corp)<ek><bk>Antonio Vivaldi: Konzert a-Moll R 356 (Alison Balsom, Trompete; Scottish Ensemble, Leitung: Jonathan Morton)<ek><bk>Robert Fuchs: Serenade D-Dur, Allegro scherzando op. 9 Nr. 1 (Kölner Kammerorchester, Leitung: Christian Ludwig)<ek><bk>Franz Schubert: Sonate B-Dur D 28 (Haydn-Trio Wien)<ek><bk>David Lyon: "The waltzing marionette" (Royal Ballet Sinfonia, Leitung: Gavin Sutherland)<ek>. In Google-Kalender eintragen