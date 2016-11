ORF 3 00:00 bis 01:55 Krimi The Man who wasn't there USA, GB 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der schweigsame Friseur Ed Crane (Billy Bob Thornton) fristet ein unglückliches Dasein. Als ein Kunde ihm ein lukratives Geschäft vorschlägt, wofür er 10.000 Dollar als Einlage benötigt, wittert Ed die Chance, endlich aus seinem tristen Alltag ausbrechen zu können. Das Geld will er von Kaufhausbesitzer Big Dave (James Gandolfini) erpressen, der mit Eds Frau Doris (Frances McDormand) ein Verhältnis hat. Doch Big Dave bekommt bald heraus, wer der anonyme Erpresser ist.... ffällige Mr. Crane", wollten die Brüder Ethan und Joel Coen dem Film Noir der 1940er-Jahre ihre Ehrerbietung erweisen. Das Resultat ist eine herrliche Krimigroteske mit einem großartigen Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. In weiteren Rollen: Oscar-Preisträgerin Frances McDormand ("Fargo"), Scarlett Johansson und James Gandolfini. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Ed Crane) Frances McDormand (Doris Crane) James Gandolfini (Big Dave Brewster) Michael Badalucco (Frank) Scarlett Johansson (Birdy Abundas) Katherine Borowitz (Ann Nirdlinger Brewster) Jon Polito (Creighton Tolliver) Originaltitel: The Man Who Wasn't There Regie: Joel Coen, Ethan Coen Drehbuch: Joel Coen, Ethan Coen Kamera: Roger Deakins Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12