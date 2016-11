DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik "Un leggiadro giovinetto". Georg Friedrich Händel in Rom Merken "In unserer Stadt ist ein Deutscher angekommen, ein ausgezeichneter Cembalospieler und Komponist, der heute seine Geschicklichkeit bewiesen hat, indem er die Orgel in der Kirche S. Giovanni spielte und allgemeines Erstaunen hervorrief." So beschreibt der römische Chronist Francesco Valesio am 14. Januar 1707 Hä¨ndels erstes öffentliches Auftreten in Rom. Händel traf bereits vor der Jahreswende 1706/07 in Rom ein und lernte hier als 21-Jähriger eine vö¨llig andere Kunstwelt kennen, als er sie von Hamburg her gewohnt war. Großzügige, einflussreiche und hochgebildete Mä¨zene wie die Kardina¨le Benedetto Pamphilj, Pietro Ottoboni, Carlo Colonna und der Marchese Francesco Maria Ruspoli förderten die Künste, beschäftigten in ihren Palästen glänzende Gesangsvirtuosen und unterhielten eigene Kapellen, in denen die hervorragendsten Instrumentalisten wirkten. In Rom komponierte Händel Psalmvertonungen wie das außergewöhnliche "Dixit Dominus" (HWV 232), Oratorien wie "La Resurrezione" (HWV 47) und römische Kantaten wie "Qual di riveggio" (HWV 150), die bekannte mythologische Erzählung über die in den Fluten des Hellespont begrabene Liebe zwischen Hero und Leander. In Google-Kalender eintragen