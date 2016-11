DR Kultur 20:03 bis 22:00 Sonstiges Hörprobe Konzertreihe mit Studierenden deutscher Musikhochschulen Live Merken <bk>Max Reger: "Morgengesang" und "Nachtlied" aus "Acht geistliche Gesänge" für Chor a cappella op. 138 (Madrigalchor der HfMT München, Leitung: Martin Steidler) <ek><bk>George Gershwin/Sylvain Dederon: "It Ain't Necessarily So" und "Final" aus der Suite nach Themen aus der Oper "Porgy and Bess" (Arcis-Saxofon-Quartett) <ek><bk>Ludwig van Beethoven: Allegro ma non tanto aus der Sonate für Klavier und Violoncello A-Dur op. 69 (Tomomi Arakawa, Fortepiano; Katarina Schmidt, Violoncello) <ek><bk>Vivi Vassileva: Kalino Mome (Viviane Vassileva, Schlagzeug) In Google-Kalender eintragen Moderation: Carola Malter