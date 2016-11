Hessen 05:00 bis 05:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Kurzer Prozess bei den Eisbären Kurzer Prozess bei den Eisbären D 2010 Untertitel Live TV Merken Ein heißer Tag in der Wilhelma. Gegen die Affenhitze kennen die Affenpfleger ein geeignetes Mittel: Eisbomben. Mit Honig, Äpfeln, Nüssen und viel, viel Wasser werden sie in der Gefrierkammer bei arktischen Temperaturen vorbereitet. Danach sind sie für die Affen ein Hochgenuss. Die Elefanten erfrischen sich lieber mit Wasser im flüssigen Aggregatzustand; das Duschen dauert heute extra lang, und bei der Wassermenge, die pro Elefantenhautquadratmeter durch den Schlauch schießt, denkt man besorgt an die Wasserrechnung der Wilhelma. Doch der Zoo hat eigene Quellen und kann sogar mit Thermalbädern aufwarten. Hier müssen die Elefanten nie zur Kur. Bei den Eisbären schwimmen heute weiße Bojen im Badebecken: Plastikkanister, in denen Leckereien versteckt sind. Andere Bären schütteln diese Delikatessen in mühevoller Arbeit heraus, die Eisbären zerlegen einfach die Kanister. Die Pfleger nehmen Abschied von einem alten Bekannten: Der Hokko, ein lateinamerikanischer Vogel, wandert aus - in einen Zoo nach Großbritannien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.