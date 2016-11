Sat.1 23:10 bis 00:10 Magazin Focus TV - Reportage Schicksalswahl in den USA - Was bewegt Amerikas Wutbürger? D 2016 16:9 HDTV Merken Sie sind überwiegend weiß, christlich und vor allem: wütend! - Die Anhänger von Amerikas umstrittenem Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Dass er glühende Verehrer hat ist bekannt, doch wer sind seine Fans wirklich? Wo leben sie, und was fasziniert sie so an dem Milliardär, der im Wahlkampf ein Tabu nach dem anderen gebrochen hat und Amerika wieder "groß" machen will? Focus TV ist tief in die amerikanische Provinz gereist und hat dort Trumps Wähler getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Fischer-Fabian Originaltitel: Focus TV - Reportage