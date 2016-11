ORF 2 22:50 bis 23:55 Sonstiges US-Wahl 16 America - Great Again? 2016 Stereo 16:9 Merken Dass sich die Vereinigten Staaten noch einmal zu alter Größe aufschwingen, ist das großspurige Wahlversprechen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Tatsächlich stellen sich die USA im Wahljahr 2016 als ein Land der politischen und sozialen Extreme dar, das durch das Tempo der Globalisierung gefordert und auch überfordert ist. Die Dokumentation des ORF-Büros Washington bietet Reportagen über althergebrachte und neue, rassistische Umtriebe, über die antikapitalistische Jugend, über das Wählerpotenzial der Einwanderer, über veraltete Infrastruktur und neue, populistische Bewegungen. So entsteht ein Bild der gesellschaftspolitischen Realitäten und Polarisierungen, das Amerikas Gegenwart und seinen Präsidentschaftswahlkampf prägt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hannelore Veit