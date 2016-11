ORF 3 22:00 bis 22:50 Dokumentation Machtpoker - Die Clintons und die Obamas A 2016 Stereo 16:9 Merken Vier charismatische Personen, zwei Ehepaare, auf derselben Seite des politischen Spektrums, vereint auf Gedeih und Verderb. Vier Karrieren, die nicht zufällig die Blaupause für den Welterfolg von ?House of Cards? gebildet haben. Die Dokumentation erzählt die Lebenswege von Bill und Hillary Clinton sowie von Barack und Michelle Obama und zeigt, wie die Symbiose der Ehepartner maßgeblich zum Karriereerfolg beigetragen hat. Acht Jahre Weißes Haus haben bei keinem von ihnen den politischen Appetit auf mehr gestillt. Sie sind Player in einem großen Schachspiel, in dem es nur um eines geht: um den Erhalt der Macht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Machtpoker - Die Clintons und die Obamas