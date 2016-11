ORF 3 21:05 bis 22:00 Dokumentation Hillary - Eine Frau am Abgrund A 2016 2016-11-08 02:25 Stereo 16:9 Merken Sie wäre die erste Frau im Amt des US-Präsidenten, und sie hat ihr gesamtes politisches Leben auf diesen Moment hin gearbeitet. Ob es sich wirklich ausgeht, wagt selbst am Abend der Wahl noch niemand mit Sicherheit vorherzusagen. In bisher nicht gekannter Weise hat sich das rechte Amerika zu einem großen Shitstorm gegen sie zusammen gefunden, wo die Affären ihre Ehemannes, ihr privater E-Mail-Server sowie die Tatsache, dass sie eine Frau ist, gegen sie verwendet wurden. Als Figur des Establishments ist es für sie schwerer als gedacht, die Gunst der Massen auf sich zu ziehen. Die Dokumentation von William Karel zeichnet ihre Karriere von den Anfängen nach und zeigt, mit welchen Hürden Hillary Clinton in diesem Wahlkampf zu kämpfen gehabt hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hillary - Eine Frau am Abgrund