Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Star-Schriftstellerin Charlotte Link, Bestsellerautor Veit Heinichen, Krimischriftsteller Manfred Rebhandl und Thriller-Autor Marc Elsberg. Wer liebt ihn nicht? Einen guten Krimi. Darum tummelt sich bei "erLesen" dieses Mal die Crème de la Crème der Krimischriftsteller. Charlotte Link ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Allein in Deutschland wurden bereits mehr als 26 Millionen Exemplare ihrer Bücher verkauft. Und auch "Die Entscheidung" ist klarer Favorit in den internationalen Bestsellerlisten. Veit Heinichen lebt seit fast 20 Jahren in seiner Wahlheimat Triest. Dort ermittelt auch Commissario Proteo Laurenti, der mittlerweile Kultstatus unter den Krimi-Ermittlern erreicht hat. Im neuen Roman "Die Zeitungsfrau" ist er einem Phantom auf der Spur, das eigentlich schon längst hätte tot sein sollen. Ebenso kultig: Manfred Rebhandls teils grindig anmutender Ermittler Rock Rockenschaub. Der bekommt jetzt von der toughen Sonderermittlerin Kitty Muhr Konkurrenz. "König der Schweine" ist der Auftakt der neuen Reihe und soeben erschienen. Und Marc Elsberg, Erfolgsautor von Thrillern wie "Blackout" und "Zero", setzt sich in seinen Büchern mit den tiefsten Ängsten der heutigen Gesellschaft auseinander. In "Helix" zeichnet er ein bedrohliches Bild der Genforschung. Kinder, die auf Bestellung genetisch zusammengesetzt werden, sind darin längst Realität. Da stellt sich die Frage: sind wir mittlerweile alle ersetzbar?