Wiener Schmankerl: Süß - Sauer, Scharf und Bitter - Wiener Einmachekunst Süß-Sauer, Scharf und Bitter - Wiener Einmachekunst A 2014 Stereo 16:9 Würstl ohne Senf, Schnitzel ohne Kartoffelsalat, Frühstückssemmel ohne Marmelade? Was die Wiener Küche ausmacht sind nicht nur die namhaften Hauptspeisen sondern auch das, was daneben auf dem Teller liegt. Nicht um die Hauptnahrungsmittel geht es in diesem Film sondern um die Ergänzungen, die ein Gericht erst geschmacklich vollenden. Ursprünglich aus der Notwendigkeit heraus Haltbarkeit zu gewinnen, hat sich in Wien ein schmackhafter Kulinarikzweig entwickelt, der unter dem Begriff Genussmittelgewerbe zusammengefasst wird. Alexander und Nadeschda Schukoff schlendern in diesem Film durch Wien und besuchen kleine Familienbetriebe, Ladenerzeuger oder Manufakturen, in denen Essig, Senf, Marmelade, Eingelegtes oder sogar Wermut erzeugt werden. Zum Teil gleich im Laden. Was haben diese Erzeugnisse gemeinsam? Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Wiener Küche, runden die Gaumenfreude ab und verstärken den Genuss. All diese genussvollen Zutaten haben ihre eigene Geschichte, manches weiß man über sie - vieles nicht. Wo wächst der Senf, wieso gibt man Gewürze und Kräuter in guten Wein oder warum ist Marille nicht gleich Marille? Wem verdanken wir den Essig? Was haben die Essiggurkerl mit Napoleon zu tun? In einer visuell anregenden Bildsprache sucht diese Kulinarik-Dokumentation Antworten darauf, auch Wissenschaftler, Ladenerzeuger und Historiker geben ihren Senf dazu. Eine Dokumentation von Alexander und Nadeschda Schukoff Produktion: Alexander Schukoff-Film, Österreich 2014 Originaltitel: Wiener Schmankerl