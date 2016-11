ORF 2 21:05 bis 22:00 Politik Report Die Staatsverweigerer / Erschütterte Kirche / Arbeitselend im Bundesforst A 2016 Stereo 16:9 Merken - Die Staatsverweigerer: Sie lehnen den Staat Österreich ab, erkennen weder Gesetze noch Richter und Staatsanwälte an, sie ignorieren Polizeistrafen und wollen weder Steuern oder Sozialversicherung noch Bankschulden zahlen. - Meinungsroboter im Wahlkampf: In der heißen Phase des US-Wahlkampfes kommen auch sogenannte "social bots" zum Einsatz, versteckte Programme, die die öffentliche Meinung beeinflussen sollen. - Live zu Gast im Studio ist Jürgen Pfeffer, "Big Data"-Experte an der TU München. - Erschütterte Kirche: Vor 30 Jahren erschütterten umstrittene Personalentscheidungen die katholische Kirche Österreichs, deren Nachwirkungen bis heute zu spüren sind. - Arbeitselend im Bundesforst: Nachbarn haben es gefilmt: Mitten in einem Wald der Bundesforste in Tirol hausen rumänische Waldarbeiter tagelang in einem schäbigen Wohnwagen, mit unzureichender Ausrüstung und einem Pferd sollten sie hunderte Festmeter Holz schlägern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Schnabl-Wunderlich Gäste: Gäste: Jürgen Pfeffer ("Big Data"-Experte an der TU München) Originaltitel: Report