ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2569 D 2016 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Als Desirée mitbekommt, dass Adrian Clara bei ihrer Homepage helfen will, ist sie eifersüchtig. Sie lässt ihren Frust bei Natascha ab, während sie sich gegenüber Adrian verständnisvoll zeigt. Als Desirée gegenüber Clara eine bissige Bemerkung macht, zweifelt diese an Desirées Schwangerschaft. Daraufhin schmeichelt sich Desirée bei Adrian mit einem gefälschten Ultraschallbild ein - und setzt Clara unter Druck: Wenn Clara Adrian nicht in Ruhe lässt, macht Desirée Mellis Krankheit publik. Melli ist enttäuscht, da Werner ihr keine Hilfe in Bezug auf das Restaurant für André zusagt. Dennoch möchte sie es pachten und bittet deshalb Gäste des "Fürstenhofs" öffentlich um Spenden. Zwischen Melli und Sperber kommt es fast zum Eklat, der dank Desirée verhindert wird. Als Friedrich fordert, dass Melli entlassen wird, erleidet diese einen Zusammenbruch. Tina hält den Kuss mit David für einen Fehler. Als David ihre Nähe sucht, verlangt sie von ihm, dass Oskar nichts von dem Kuss erfährt. Er stimmt zu und macht ihr eine Liebeserklärung, die sie noch mehr verunsichert. Nils schlägt Charlotte vor, sich öffentlich zum Schein zu trennen, doch Charlotte steht hinter Nils. Sie bittet deshalb Werner, zusammen mit ihr gegen die Suspendierung von Nils vorzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Steffen Nowak imd Felix Bärwald Drehbuch: Jens Schleicher, Claudia Köhler