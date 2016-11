ORF 1 03:05 bis 03:50 Krimiserie Soko Donau Ein ganz normaler Tag D, A 2016 2016-11-09 09:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die 17-jährige Leonie Gisch wurde mit einem Elektroschocker betäubt, getötet und danach vergewaltigt. Obwohl alles auf einen Triebtäter hinweist, sind die geschockten Eltern felsenfest davon überzeugt, dass Leonies Freund Johannes die furchtbare Tat begangen hat. Mittels DNA-Abgleich kann diese These ziemlich schnell verworfen werden. Weil die Spuren auch keiner Person aus dem Strafregister zugeordnet werden können, beginnt eine akribische Suche, welche letzten Wege Leonie gegangen ist und was passiert sein könnte. Bohatsch wertet alle ihm zur Verfügung stehenden Bilder aus Straßen- und Überwachungskameras aus, doch anfangs kann er nicht den kleinsten Hinweis auf einen möglichen Täter finden. Doch dann macht ihn ein bestimmtes Taxi stutzig. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Kristina Bangert (Maria Gisch), Felix Knopp (Thomas Gisch), Fiona Hauser (Leonie Gisch), Timotheus Hollweg (Beni Gisch), Rafael Schuchter (Taxifahrer), Gudrun Gollob (Nachbarin), Aaron Friesz (Johannes Wanka), Hans Piesbergen (Herr Wanka sen.), Jürgen Heigl (Uniformierter), Marita Landgrebe (Junge Frau) Buch: Sascha Bigler In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Kristina Bangert (Maria Gisch) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Sascha Bigler Kamera: Kai Longolius