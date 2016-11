ORF 1 18:55 bis 19:20 Comedyserie The Big Bang Theory Monte der Roboter USA 2009 2016-11-09 15:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Howards Flirtversuche bei Penny prallen wie immer an ihr ab. Verletzt und enttäuscht zieht er sich nach Hause zurück und lässt sogar sein Roboterkampf-Team im Stich. Der Rest der Jungs wird nämlich von Kripke herausgefordert, mit ihrem Killer-Roboter Monte bei den diesjährigen Roboter-Meisterschaften gegen seine Kampfmaschine anzutreten. Sheldon überschätzt Monte maßlos und muss schmerzlich erkennen, dass er gegen Kripkes Roboter keine Chance hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) John Ross Bowie (Barry Kripke) Carol Ann Susi (Mrs. Wolowitz) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Daley Haggar Kamera: Steven V. Silver