ORF 1 17:10 bis 17:30 Comedyserie Two and a Half Men Hier kommt der Weihnachtsmann USA 2014 2016-11-09 13:50 Stereo Untertitel 16:9 Weihnachten steht vor der Tür. Da der sechsjährige Louis nicht an den Weihnachtsmann glaubt, engagieren Walden und Alan kurzerhand einen Schauspieler namens Frank, der den Weihnachtsmann verkörpern soll. Der ist jedoch mehr Alans Mutter Evelyn und ihrem Eggnogg zugetan als seinem Job. Auch Rose steht wieder auf der Matte und bietet sich an, bei den Weihnachtsvorbereitungen zu helfen. Bald herrscht im Strandhaus das totale Chaos ... Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Edan Alexander (Louis) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Richard Riehle (Santa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Wayne Bell, Saladin K. Patterson, Jim Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12