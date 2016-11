ORF 1 15:00 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Neue Nachbarn USA 2001 2016-11-09 08:05 Dolby Untertitel Merken Malcolms Familie bekommt neue Nachbarn. Anfangs läuft alles prima, man versteht sich blendend. Doch der Friede ist trügerisch: Bald brechen die ersten Konflikte zwischen den Kindern aus. Reese wird dauernd von der Nachbarstochter gebissen und der Junge erzählt Lügengeschichten über Malcolm. Während Lois wenig von ihrer Nachbarin Tina hält, werden Hal und deren Mann Mike die dicksten Freunde - bis Malcolm und Reese ihren Rachefeldzug gegen die Neuen starten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Daniel von Bargen (Kommandant Spangler) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Maggie Bandur, Pang-Ni Landrum Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12