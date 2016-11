ORF 1 12:45 bis 13:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Twitterkrieg USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Dani soll einem Zauberkünstler helfen, der bei einer Probe für seinen neuesten Trick einen klaustrophobischen Anfall bekommen hat. Dr. Santino muss nun herausfinden, warum es dazu gekommen ist. Und privat will Dani endlich mit offenen Karten spielen. Sie lädt Matt zu einem gemeinsamen Abendessen mit ihren Kindern ein. Doch dann sind Lindsay und Ray Jay nur mit ihren Handys beschäftigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Paul Blackthorne (Jack St. Cloud) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Craig Shapiro Drehbuch: Elizabeth Kruger, Craig Shapiro, Mark Kruger Kamera: William Wages Musik: Adam Gorgoni