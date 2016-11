Schweiz 2 20:00 bis 21:45 Komödie Wanderlust - Der Trip ihres Lebens USA 2012 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken George (Paul Rudd) und Linda (Jennifer Aniston) sind eines jener dauergestressten Workoholic-Pärchen, mit denen man am liebsten gar nicht erst befreundet ist. Eben haben sie nach langer Suche ihre Micro-Traumwohnung in Manhattan gefunden, stehen aber, als er entlassen wird und sie den ersehnten HBO-Dokumentarfilmauftrag nicht erhält, bald schon wieder auf der Strasse. Quasi mittellos beschliessen sie daraufhin, im Party-Toiletten-KMU von Georges Bruder Rick (Ken Marino) unterzukommen. Auf dem Weg nach Atlanta stranden die beiden in einem idyllischen B&B, das an die Hippiekommune Elysium angeschlossen ist. Eingenommen vom Lebensstil des Freidenker- und Freikörper-Gemeinwesens fahren George und Linda anschliessend nach Süden weiter. Weil sich aber Georges Bruder als unerträglicher Angeber und seine Frau Marissa (Michaela Watkins) als hyperneurotische Neureichen-Tusse erweisen, fliehen George und Linda alsbald zurück nach Norden. Wieder kreuzen die beiden das Elysium. Diesmal wollen sie aber länger bleiben, wollen ausprobieren, ob das Kommunenleben eine Alternative zu ihrer Stressexistenz sein könnte. Voller Elan stürzen sich die beiden ins Hippieleben, nur um herauszufinden, dass das Zusammenwohnen mit Selbstversorgern, Nacktwanderern, Freie-Liebe-Enthusiasten, Kiffern, Gemeinschaftstoiletten-Habitués und Althippies ganz schön aufreibend sein und für monogame Zweierbeziehungen einen besonderen Stresstest darstellen kann. Während nämlich die schöne Eva (Malin Ackerman) George eindeutige Angebote macht, hat es Seth (Justin Theroux), der Kommunenplatzhirsch, auf Linda abgesehen. Noch halten sich die beiden New Yorker aber die Treue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Linda Gergenblatt) Paul Rudd (George Gergenblatt) Justin Theroux (Seth) Alan Alda (Carvin) Malin Åkerman (Eva) Ken Marino (Rick) Joe Lo Truglio (Wayne) Originaltitel: Wanderlust Regie: David Wain Drehbuch: David Wain, Ken Marino Kamera: Michael Bonvillain Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12