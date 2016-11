Schweiz 2 19:00 bis 20:00 Regionales Rick Stein - Faszination Indien Mumbai und Pondicherry GB 2013 2016-11-09 08:45 Stereo HDTV Merken Rick Stein durchstreift den Schmelztiegel Mumbai auf der Suche nach "Bombil", einem Gericht mit dem in Europa nahezu unbekannten Fisch namens Bombay Duck. Dabei erlebt er auch die Gastfreundschaft der Parsen und erfährt mehr über deren Einfluss auf die indische Küche. In der südlich gelegenen Stadt Pondicherry staunt Rick nicht schlecht, als er auf Einheimische trifft, die die südindische Küche mit der französischen verschmelzen. Und in der Küstenstadt Mamallapuram entdeckt er das möglicherweise beste Fisch-Curry, das er je gegessen hat! Er selber versucht sich am berühmten Parsen-Gericht "Sali Murgh" und seinem Lieblingsgericht "Aloo Mattar". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick Stein?s India Regie: Simon Busch