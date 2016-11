Schweiz 2 13:15 bis 13:35 Comedyserie Last Man Standing Fleisch oder nicht Fleisch USA 2012 2016-11-09 09:40 Dolby Digital HDTV Merken Mike hat eine Ente geschossen, die er nun fürs Abendessen zubereiten will. Kristin ist bestürzt, dass er den kleinen Boyd zu früh mit Gewalt und Tod konfrontieren könnte - doch selbst der Veganer Ryan stimmt zu, dass Boyd solche Lektionen zu lernen hat. Als der Junge daraufhin kein Fleisch mehr essen will, erklärt ihm Mike den Kreislauf des Lebens. Mit ungeahnten Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Mike Baxter) Nancy Travis (Vanessa Baxter) Molly Ephraim (Mandy Baxter) Kaitlyn Dever (Eve Baxter) Amanda Fuller (Kristin Baxter) Christoph Sanders (Kyle Anderson) Flynn Morrison (Boyd Baxter) Originaltitel: Last Man Standing Regie: John Pasquin Drehbuch: Vince Calandra, Jack Burditt