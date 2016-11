Schweiz 2 05:00 bis 05:25 Dokumentation Harnas - Waisenhaus für wilde Tiere Auf Amphibienfang D 2015 Stereo HDTV Merken Die Tierdokumentation begleitet den Alltag der Tierretter, Forscher und freiwilligen Helfer aus aller Welt, Frauen und Männer, die inmitten der grandiosen Landschaft Namibias bedrohten und verletzten Wildtieren helfen. Betrieben wird die Wildtierfarm von der Harnas Wildlife Foundation, einer über Spenden finanzierten Non-Profit-Organisation. In der Tierrettungsstation aufgenommen werden vor allem verwaiste Tierkinder, verletzte Wildtiere und als Haustiere gehaltene exotische Tiere. Sie sollen sich Schritt für Schritt wieder an ein Leben in der Wildnis gewöhnen. In spektakulären Aufnahmen beobachtet das Filmteam dabei die Menschen vor Ort und ihr Engagement für die Wildtiere Afrikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Harnas - Waisenhaus für wilde Tiere