Diskussion Club Mein Amerika CH 2016 Zurzeit leben über 760 000 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. Getrieben von Abenteuerlust oder vertrieben aus der Enge der Schweiz, auf der Suche nach der Sonne oder neuen Chancen die sich bieten. Auswandern heisst aber auch, die Brücken hinter sich abbrechen, fern von Familie und Freunden eine neue Existenz aufbauen. Als Auswanderin oder Auswanderer muss man akzeptieren können, dass in anderen Ländern ein anderes Zeitverständnis oder ein anderer Ordnungssinn herrscht. Im "Club" erzählen solche, die ihr Glück in der Fremde gefunden haben, und andere, deren Erwartungen unerfüllt blieben - eine Sendung unter der Leitung von Karin Frei über Abenteuer, Heimatgefühle, Integration und die Frage, wie Auswandern gelingen kann: - Beatrice Buholzer, Kreta-Auswanderin "Auf und davon" - Peter Zuber, Kalifornien-Rückkehrer - Verena Imfeld, ausgewanderte Seniorin Costa Blanca - Markus Stöckli, Ecuador-Rückkehrer - Walter Leimgruber, Professor für Europäische Ethnologie, Universität Basel - Martin Kaufmann, Auswanderungsberater Emigration Now. Moderation: Karin Frei Gäste: Gäste: Beatrice Buholzer (Kreta-Auswanderin "Auf und davon"), Peter Zuber (Kalifornien-Rückkehrer), Verena Imfeld (ausgewanderte Seniorin Costa Blanca), Markus Stöckli (Ecuador-Rückkehrer), Walter Leimgruber (Professor für Europäische Ethnologie, Universität Bas