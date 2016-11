Schweiz 1 15:00 bis 16:35 Drama Rosamunde Pilcher - Wilder Thymian D 1994 Nach dem gleichnamigen Roman Stereo 20 40 60 80 100 Merken Victoria Bradshaw war erst 18, als sie sich in den Theaterautor Oliver Dobbs verliebte. Damals hat er sie wegen ener anderen Frau verlassen. Nun, Jahre später, taucht Oliver mit seinem zweijährigen Sohn wieder bei Victoria auf. Er bittet sie, ihn und seinen Sohn aufzunehmen. Sie ahnt nicht, dass Oliver das Kind entführt hat. So verbringen sie gemeinsam ein paar Tage Urlaub auf einem schottischen Herrensitz. Dort begegnet Victoria dem charmanten John Dunbeath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Muriel Baumeister (Victoria Bradshaw) Helmut Zierl (John Dunbeath) Michael Roll (Oliver Dobbs) Karl-Heinz Vosgerau (Roddy Dunbeath) Traugott Buhre (Jock Dunbeath) Rolf Becker (Davey) Antje Hagen (Jess) Originaltitel: Wilder Thymian Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Mike Gast Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6