NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Folge: 3 Der neue Mann D 2006 Untertitel 16:9 Live TV Merken Robbe Olli kommt als Neuzugang in den Zoo, scheint aber nicht ganz auf dem Posten zu sein. Susanne vermutet ein Darmproblem. Was dem erhofften zukünftigen Publikumsmagneten genau fehlt, kann Susanne jedoch nicht feststellen. Für eine präzise Diagnose bräuchte sie ein Endoskopiegerät, dessen Anschaffung der neue Zoodirektor Dr. Fährmann verweigert hat. Als sich der Zustand des Tieres verschlechtert, entpuppt sich Christoph Lentz als Retter in der Not und leiht Susanne das entsprechende Gerät aus seiner Klinik. Bevor sich Susannes Vater Prof. Baumgart offiziell in den Ruhestand verabschiedet, leistet er sich noch ein Husarenstück. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion sorgt er mithilfe seines Freundes Dr. Vogel dafür, dass die neue Tigertaiga von den Raubkatzen vorzeitig bevölkert und somit der von Dr. Fährmann nicht sehr tierfreundlich geplante Umbau verhindert wird. Als die ganze Sache auffliegt, nimmt Dr. Vogel alles allein auf seine Kappe und hat damit endlich einen Anlass, zu kündigen. Er sieht für sich unter dem neuen Zoodirektor keine Perspektive mehr und übergibt Susanne die alleinige Verantwortung. Susanne und Christoph Lentz kommen sich nicht nur über die fachliche Zusammenarbeit näher. Es gibt Probleme mit Rebecca, die aufgrund eines Missverständnisses kurzerhand beschließt, sich auf den Weg zu ihrer Mutter zu machen, die in Amerika lebt. Sie kreuzt bei ihrem Schulfreund Jonas auf, um ihn um das nötige Reisegeld anzupumpen. Der Plan fliegt auf. Als sich Jonas bei einem Wochenendausflug den Arm bricht, muss Susanne auch damit allein fertig werden. Klaus ist währenddessen auf Dienstreise, zusammen mit seiner attraktiven Mitarbeiterin Alexandra. Er kann ihren Verführungen nicht widerstehen und betrügt Susanne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Susanne Mertens) Horst-Günter Marx (Klaus Mertens) Dieter Montag (Dr. Martin Vogel) Sven Martinek (Dr. Christop Lentz) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ludwig Zimmeck (Jonas Mertens) Gunter Schoß (Professor Georg Baumgart) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Karola Hattop Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Hermann Dunzendorfer, Herman Dunzendorfer, Konstantin Kröning Musik: Rainer Oleak