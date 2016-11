Silverline 03:10 bis 04:45 Thriller Claustrofobia NL 2011 20 40 60 80 100 Merken Alles scheint perfekt, als die junge, hoffnungsvolle Schauspielerin Eva in ihr neues Apartment zieht. Ein, zwei Nachbarn scheinen ein bisschen merkwürdig zu sein, aber es ist ihr neues Zuhause und sie liebt ihre Unabhängigkeit.Noch weiß sie nichts davon, welcher Alptraum sie bald erwartet. Irgendjemand beobachtet sie und wartet auf den richtigen Moment zuzuschlagen, wenn sie es am wenigsten erwartet. Bevor sie realisiert, was los ist, findet sie sich in einem finsteren Raum in der Gewalt eines gefährlichen und geistig gestörten Mannes. Jetzt können sie nur noch ihre Überlebensinstinkte retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carolien Spoor (Eva Lennearts) Dragan Bakema (Alex Purvis) Thijs Römer (Danny de Koning) Rogier Philipoom (Jaap) Juliette van Ardenne (Cynthia) Nienke Römer (Lisa) Jappe Claes (Dr. Menno Willems) Originaltitel: Claustrofobia Regie: Bobby Boermans Drehbuch: Robert Arthur Jansen Kamera: Ezra Reverda Musik: Herman Witkam Altersempfehlung: ab 18