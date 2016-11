Silverline 09:50 bis 11:25 Drama Civic Duty GB, USA, CDN 2006 20 40 60 80 100 Merken USA: Es ist die Zeit nach 9/11. Die Angst vor dem weltweiten Terrorismus ist allgegenwärtig. Auch der Alltag des Buchhalters Terry Allen wird nur von dem einen Thema bestimmt. Obsessiv verfolgt er in den Medien die Berichterstattungen über den Kampf gegen den Terror. Als im Nachbarhaus ein islamischer Student einzieht, wächst in Terry der Verdacht, dass es sich um einen Terroristen handelt. Obwohl ihm niemand glauben möchte, fängt er an seinen neuen Nachbarn zu beobachten. Für Terry ist klar, er wird alles tun, um die wahre Identität des Studenten zu entlarven. Koste es, was es wolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Terry Allen) Kari Matchett (Marla Allen) Richard Schiff (FBI Agent Tom Hilary) Khaled Abol Naga (Gabe Hassan) Ian Tracey (Lieutenant Randall Lloyd) Vanesa Tomasino (Bank Teller) Laurie Murdoch (Loan Officer) Originaltitel: Civic Duty Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Andrew Joiner Kamera: Dylan MacLeod Musik: Terry Huud, Eli Krantzberg Altersempfehlung: ab 16

