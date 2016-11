Silverline 08:25 bis 09:50 Thriller Another American Crime USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Maggie ermordet im Affekt ihren Ehemann und lässt seine Leiche verschwinden. Mit der Erziehung der vier Kinder auf sich alleine gestellt, erbaut sie eine nach außen glücklich erscheinende Familienidylle, die in Wirklichkeit jedoch von Angst und Schmerz geprägt ist. Getrieben von der gestörten religiösen Überzeugung im Namen Gottes zu handeln, fängt sie an, ihre Kinder unvorstellbar zu misshandeln. Dem sadistischen Wahnsinn der eigenen Mutter hilflos ausgeliefert, beginnt für die Kinder ein Leidensweg, der direkt in die Hölle führt und nur durch den Tod ein Ende zu finden scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Easterbrook (Maggie) Kane Hodder (Hank) J.D. Hart (Cowboy Profit) Michele Grey (Cathy) Sims Holland (Carla) Daniel Jones (Randy) Cody Allen (Bill) Originaltitel: The Afflicted Regie: Jason Stoddard Drehbuch: Leslie Easterbrook, Kane Hodder, J.D. Hart Kamera: Lee Dashiell Altersempfehlung: ab 16