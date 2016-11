Sky Atlantic HD 15:05 bis 16:00 Serien Versailles F, CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken König Ludwig (George Blagden) hat nur eines im Kopf: seine Residenz Versailles. Um sie an seinen Hof zu locken verlangt er einen Adelsnachweis von sämtlichen Repräsentanten der französischen High Society. Montcourt (Anatole Taubman) ist der erste, der seinen Titel verliert. Er sucht die Unterstützung des mächtigen Duc de Cassel (Pip Torrens). In der Zwischenzeit fordert Ludwig die Königin (Elisa Lasowski) auf, ihre Trauer zu beenden und seinen Gast aus Afrika zu begrüßen. - Die bis dato teuerste europäische Serie: ein hoch modern gedrehter, glamourös ausgestatteter Trip in die gloriose und brutale Welt von "Sonnenkönig" Ludwig XIV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Blagden (Louis XIV) Evan Williams (Chevalier) Anatole Taubman (Montcourt) Alexander Vlahos (Monsieur Philippe d'Orléans) Tygh Runyan (Fabien Marchal) Originaltitel: Versailles Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Simon Mirren, David Wolstencroft Kamera: Pierre-Yves Bastard Altersempfehlung: ab 12