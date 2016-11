Sky Atlantic HD 13:10 bis 14:05 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Anstelle von Zorn USA 2002 Dolby 16:9 HDTV Merken Eine wählerische Witwe sorgt bei den Fishers für Aufregung und schließlich für ein weiteres Angebot des Konkurrenzunternehmens Kroehner. Ruth (Frances Conroy) hat unterdessen andere Sorgen: Ihre entfremdete Schwester Sarah kommt überraschend zu Besuch. Nate (Peter Krause) und Brenda (Rachel Griffith) haben freudige Neuigkeiten zu verkünden. Doch ein feuchtfröhliches Familiendinner mit Nikolai (Ed O'Ross) scheint dafür der falsche Anlass. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Michael Engler Drehbuch: Alan Ball, Christian Taylor Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12