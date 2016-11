Sky Atlantic HD 08:15 bis 10:00 Drama Nachhilfestunde in der Todeszelle USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lousiana in den 40er Jahren: Der junge Schwarze Jefferson (Mekhi Phifer) sitzt unschuldig in der Todeszelle und wartet auf seine Hinrichtung. Er soll einen weißen Ladenbesitzer ermordet haben. Der gerade erst von den Uni zurückgekehrte Lehrer Grant Wiggins (Don Cheadle) begleitet ihn während der letzten Tage seines Lebens. - Preisgekröntes Rassendrama nach dem gefeierten Roman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Grant Wiggins) Cicely Tyson (Tante Lou) Mekhi Phifer (Jefferson) Irma P. Hall (Miss Emma) Brent Jennings (Reverend Ambrose) Lisa Arrindell Anderson (Vivian Baptiste) Frank Hoyt Taylor (Sheriff Guidry) Originaltitel: A Lesson Before Dying Regie: Joseph Sargent Drehbuch: Ann Peacock Kamera: Donald M. Morgan Musik: Ernest Troost Altersempfehlung: ab 12