RTL NITRO 13:00 bis 13:20 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Die Milchmädchenrechnung USA 1966 Myra arbeitet als Agentin in einer Untergrundorganisation. Als sie ein Treffen mit Hogan und drei seiner "Helden" verabredet, tappen diese völlig ahnungslos in die raffinierte Falle: Myra arbeitet für die Gestapo. Doch die Gefangenen haben Glück im Unglück. Gestapo-Agent Major Hegel lässt mit sich reden. Für eine Million in Diamanten wäre er bereit zu schweigen. Schnell wird der Deal abgemacht. Bei der Übergabe hält Hogan schließlich ganz andere "Klunker" für Hegel bereit. Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Gene Reynolds Drehbuch: Bernard Fein, Laurence Marks, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding