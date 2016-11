Sky Nostalgie 00:20 bis 02:10 Kriegsfilm Tobruk USA 1967 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Alliierten-Spezialeinheit bestehend aus jüdischen Emigranten kämpft 1942 in Nordafrika. Die Männer um Major Donald Craig (Rock Hudson) erhalten einen brisanten Auftrag: Sie sollen den deutschen Feldmarschall Rommel stoppen. Die Männer entschließen sich zu einer riskanten Täuschungsaktion, um die Nazitruppen bei Tobruk zu besiegen. - Rock Hudson und George Peppard in einem spektakulären Wüstenabenteuer, inspiriert von einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rock Hudson (Maj. Donald Craig) George Peppard (Capt. Kurt Bergman) Nigel Green (Col. John Harker) Guy Stockwell (Lt. Max Mohnfeld) Jack Watson (Sgt. Major Tyne) Percy Herbert (Dolan) Norman Rossington (Alfie) Originaltitel: Tobruk Regie: Arthur Hiller Drehbuch: Leo v. Gordon Kamera: Russell Harlan Musik: Bronislaw Kaper Altersempfehlung: ab 16