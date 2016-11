Sky Nostalgie 18:45 bis 19:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Nachwuchs für den Mounty USA 1955 Merken Der kleine Danny kommt nach dem Tod seines Vaters zu seiner Tante Flora. Doch die hat eigentlich keine Lust, sich um ein Kind zu kümmern. Danny lernt Sergeant Preston kennen, der Goldräubern auf der Spur ist. Der größte Wunsch des Jungen ist es, ihm bei seiner Arbeit zu helfen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (The Dog) Rex (The Horse) Craig Duncan (Cris Darby) Judd Holdren (Jack Darby, alias John Bailey) Reed Howes (Inspector) Harvey Grant (Denny Pickens) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Dwight V. Babcock, Fran Striker, George W. Trendle