Sky Nostalgie 14:15 bis 15:50 Horrorfilm Captain Kronos - Vampirjäger GB 1974 Stereo 16:9

Im 19. Jahrhundert grassiert eine mysteriöse Vampir-Epidemie in Europa. Der geschickte Fechter Captain Kronos (Horst Janson) stellt sich unerschrocken dem Untoten-Terror entgegen. Gemeinsam mit Prof. Grost (John Cater) ergründet Kronos die Wurzel des speziellen Vampirismus, der die Opfer in Windeseile altern lässt. - Kultige Kreuzung aus Vampir- und Mantel-und-Degen-Film mit Horst Janson in der Hauptrolle, produziert von der führenden britischen Horror-Schmiede Hammer Films.

Schauspieler: Horst Janson (Kronos) John Carson (Dr. Marcus) Shane Briant (Paul Durward) Caroline Munro (Carla) John Cater (Grost) Lois Daine (Sara Durward) Ian Hendry (Kerro) Originaltitel: Captain Kronos - Vampire Hunter Regie: Brian Clemens Drehbuch: Brian Clemens Kamera: Ian Wilson Musik: Laurie Johnson Altersempfehlung: ab 12