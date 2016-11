Sky Krimi 04:40 bis 05:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 79 Tod im Klavier D 2006 Stereo 16:9 Merken Kultursommer in Rosenheim: Ein Konzert muss ausfallen, weil Stargeiger Bertram Kundar ermordet wurde. Von seinem wertvollen Instrument fehlt jede Spur. Die Rosenheim-Cops Hofer und Lind ermitteln unter den Symphonikern, die keineswegs alle so kultiviert und vornehm sind, wie man meinen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern, Gerichtsmedizinerin) Senta Auth ("Rosenbräu"-Bedienung) Tom Mikulla (Christian Lind) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Rainer Gutjahr, Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12