Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 80 In der Höhle des Mörders D 2006 Stereo 16:9 Merken In der Zweisteinhöhle liegt die Leiche des berühmten Professors für Höhlenforschung, Dieter Dräxler. Gerichtsmedizinerin Dr. Kern stößt auf Widersprüche und Ungreimtheiten. Alles deutet auf einen als Unfall getarnten Mord hin. Also nehmen die Kommissare Hofer und Lind die Teilnehmer des Höhlenforscher-Kongresses, der gerade in Rosenheim tagt, unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Hubert Mulzer (Polizeichef Heppt) Christian Spatzek (Hermann Sauter) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Rainer Gutjahr, Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12