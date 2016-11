Sky Krimi 21:05 bis 21:55 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 528 Patientin Nr. 12 D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Jurastudentin Lena Faltermeier wird ermordet. Ihre Leiche liegt ausgerechnet in der Kanzlei von Prof. Lorenz Weber. Hatte es der Täter wirklich auf die junge Frau abgesehen? Weber hat nicht wenige Feinde: Erst kürzlich gelang ihm die Enttarnung eines korrupten Richters, der Rache geschworen hat. Als sich herausstellt, dass Lena eine ganz eigene Agenda hatte, um ihre Karriere zu befördern, erscheint der Fall in einem neuen Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Florian Fitz (Prof. Lorenz Weber) Mark Kuhn (Dr. Josef Vogel) Isabel Bongard (Kristina Schmidt) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Michael Wenning Drehbuch: Peter Dommaschk Kamera: Matthias Papenmeier und Michael Anlauff Musik: Daniel Vulcano