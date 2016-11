Sky Krimi 16:45 bis 17:40 Krimiserie A.S. - Gefahr ist sein Geschäft Die Jacke D 1994 Stereo Merken Olaf Quay beauftragt A.S. mit einem gutbezahlten Routinefall: Er soll feststellen, ob seine Frau ihn betrügt. Noch am gleichen Nachmittag erhält Quay die Beweisfotos. Am nächsten Tag ist der Liebhaber tot. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Stein/A.S.) Andrea Sawatzki (Sonja Hersfeld) Volker Lechtenbrink (Olaf Quay) Ute Willing (Uta Quay) Birke Bruck (Anna Capelli) Originaltitel: A.S. Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Nikolaus Glowna