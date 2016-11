Sky Krimi 13:05 bis 13:55 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 525 Sonnbach D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Im letzten Moment gelingt es dem SOKO-Team, sich aus der Gewalt der Sonnbacher Krampusse zu befreien. Mittlerweile haben Arthur und Franz das Geheimnis der Familie Sonnbach herausgefunden: Lena Delling ist in Wirklichkeit die Tochter des Barons, dessen Mutter den Oberförster dazu gezwungen hat, das Kind als seine Tochter auszugeben. Sollte auch Benedikt Münzer, der jahrelang heimlich in Lena verliebt war, dahintergekommen sein? Musste es deswegen sterben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Gila von Weitershausen (Hedwig von Sonnbach) Heiko Ruprecht (Albrecht von Sonnbach) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Michael Wenning Drehbuch: Hubert Eckert Kamera: Matthias Papenmeier, Michael Anlauff Musik: Daniel Vulcano