Sky Krimi 10:35 bis 11:25 Krimiserie A.S. - Gefahr ist sein Geschäft Hungrige Augen D 1994 Stereo Merken Das Fotomodell Brigitte Treblin bittet A.S. um Hilfe. Er soll den Mann finden, der sie mit einem Fernglas beobachtet und mit Anrufen verfolgt. A.S. überführt Udo Scharf. Kurz darauf wird Scharf umgebracht. A.S. glaubt, unfreiwilliger Gehilfe des Mordes gewesen zu sein. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Stein/A.S.) Andrea Sawatzki (Sonja Hersfeld) Leonard Lansink (Kommissar Krüger) Christoph Eichhorn (Ralf Roeder) Anouschka Renzi (Brigitte Treblin) Hans-Joachim Grubel (Udo Scharf) Felix Bresser (Herbert) Originaltitel: A.S. Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Hartmann Schmige Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Nikolaus Glowna

