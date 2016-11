Classica 03:50 bis 06:00 Musikfilm Puccini, Tosca I, D 1976 Nach einem Bühnenstück von Victorien Sardou Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Plácido Domingo (Cavaradossi), Raina Kabaivanska (Tosca) und Sherrill Milnes (Scarpia) in der ersten Verfilmung von Giacomo Puccinis "Tosca", die an Originalschauplätzen gedreht wurde; musikalische Leitung: Bruno Bartoletti - Regie: Gianfranco de Bosio. Die Presse schrieb begeistert von einer faszinierenden Tosca: "Bei dieser Aufzeichnung hat das Fernsehen seine Chance hundertprozentig genutzt ... Wie das alles fotografiert war und wie sich die Oper in diesem originalen Szenarium musikalisch und gesanglich entfaltete, kann kaum genug gerühmt werden" (Opernwelt). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raina Kabaivanska (Tosca) Plácido Domingo (Cavaradossi) Sherrill Milnes (Scarpia) Giancarlo Luccardi (Angelotti) Alfredo Mariotti (Messner) Mario Ferrara (Spoletta) Bruno Grella (Sciaronne) Originaltitel: Tosca Regie: Gianfranco de Bosio Drehbuch: Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, Victorien Sardou Kamera: Luigi Verga Musik: Giacomo Puccini