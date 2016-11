Classica 23:15 bis 23:45 Musik Beethoven, Quintett Es-Dur op. 16 D, A 1986 Stereo 16:9 Merken James Levine (Klavier) und das Ensemble Wien-Berlin (Hansjörg Schellenberger, Oboe - Karl Leister, Klarinette - Günter Högner, Horn - Milan Turkovic, Fagott) spielen das Quintett Es-Dur op. 16 von Ludwig van Beethoven. Aufgenommen im August 1986 im Schloß Hellbrunn. 1796 unternahm Beethoven eine Konzertreise nach Prag, Dresden, Leipzig und Berlin. Man nimmt an, daß eine Gruppe Prager Bläser das Stück in Auftrag gab, nachdem sie Mozarts Quintett KV 452 mit Beethoven am Klavier aufgeführt hatten. Es verfügt wie Beethovens Quintett über die ungewöhnliche Besetzung Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: James Levine Kamera: August Stein Musik: Ludwig van Beethoven