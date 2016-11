Discovery Channel 04:40 bis 05:25 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Das ewige Talent USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während sich die Wogen auf der windgepeitschten Beringsee allmählich glätten, kommt es an Bord der Krabbenfangschiffe zu zwischenmenschlichen Turbulenzen: Elliott Neese, der junge Kapitän der Saga, kämpft mit seinem Drogenproblem - und das hat nicht nur schwerwiegende Folgen für ihn selbst, sondern für die gesamte Crew! Auf der Northwestern bekommt Jake Anderson die Chance sich als Maschinist zu behaupten. Hat der werdende Papa den Kopf frei für diese verantwortungsvolle Aufgabe oder hängt er in Gedanken am Festland fest? An Bord der Wizard trommelt Keith Colburn seine Mannschaft zusammen: Mit einem Machtwort will der Kapitän die angeschlagene Moral seiner Truppe wieder auf Kurs In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch Altersempfehlung: ab 12