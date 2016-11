Discovery Channel 03:05 bis 03:50 Dokumentation Eine Zukunft für Amerika - Obamas Bildungsprojekt USA 2015 Stereo 16:9 Merken Soziale Ungerechtigkeit und Rassismus sind große Probleme in den USA, genauso wie in vielen anderen Ländern der Welt. Vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind davon betroffen. Sie kommen aus zerrütteten Familien, wachsen in Problemvierteln auf, sind in einer Spirale aus Kriminalität und Perspektivlosigkeit gefangen. Doch es gibt Hoffnung auf ein besseres Leben: Mit der Kampagne "My Brother's Keeper" , kurz MBK, will Präsident Barack Obama jungen Menschen die Chance geben, ihr Potenzial voll zu entfalten. Bildung, Berufsvorbereitung und die Schaffung eines völlig neuen Selbstbewusstseins sind die Grundpfeiler des Programms. Diese Dokumentation begleitet Schüler, ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eine Zukunft für Amerika - Obamas Bildungsprojekt Altersempfehlung: ab 6