Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Trailblazers: Expedition Wissenschaft Verloren im Dschungel GB 2016 Tief im bolivianischen Amazonasgebiet sind Biologen auf der Suche nach einem ausgewachsenen Schwarzen Kaiman. Die Forscher wollen DNA-Material des Reptils sichern, um dem Geheimnis seines perfekt funktionierenden Immunsystems auf den Grund zu gehen. Das Problem daran: In freier Wildbahn erreichen die Tiere eine Länge von bis zu sechs Metern - und das marode Kanu, mit dem die Wissenschaftler unterwegs sind, scheint nicht gerade die sicherste Variante, um an die begehrte Probe zu gelangen. Am anderen Ende der Welt, auf Papua-Neuguinea, liegen die Nerven von Expeditionsleiter Gary Humphrey blank! Ein Teammitglied ist im Dschungel verschwunden und völlig auf sich allein gestellt. Originaltitel: Trailblazers Altersempfehlung: ab 12