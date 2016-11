Discovery Channel 08:30 bis 09:20 Dokumentation Naturwunder der Erde Great Barrier Reef GB 2007 Stereo 16:9 Merken Will Gadd reist nach Australien. Die tropischen Gewässer im Norden des Landes beherbergen eine unendliche Zahl an Meerestieren und Fischen. Gemeinsam mit Meeresbiologen erforscht er die farbenprächtige, aus Korallenriffs und Flussläufen bestehtende Unterwasserwelt. Ernst zu nehmende Stimmen mahnen allerdings, dass die schädigenden Umwelteinflüsse diese wunderbare Region schon in den nächsten hundert Jahren zerstören werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fearless Planet